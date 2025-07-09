Візит Дональда Трампа до Шотландії: підготовка масштабної поліцейської операції

Про це повідомляє Sky News.

У Великій Британії активно готуються до можливого візиту президента США Дональда Трампа, і поліція Шотландії вже розробляє плани для забезпечення безпеки. Про це повідомляє Sky News.

Очікується, що Трамп може відвідати Шотландію наприкінці липня або на початку серпня. За інформацією джерел, президент США, ймовірно, приземлиться в Шотландії, щоб відвідати свої гольф-поля.

Поліція Шотландії підтвердила, що веде підготовку до “можливого візиту пізніше цього місяця” і проводить наради з питань безпеки. За словами інсайдерів, в операції можуть бути задіяні до 5 000 офіцерів, які працюватимуть цілодобово під час перебування Трампа.

Хоча точна дата візиту ще не визначена через змінний графік президента, його син Ерік Трамп раніше зазначав, що батько планує відвідати офіційне відкриття нового гольф-поля в Абердинширі цього літа.

Цей візит стане першим для Трампа до Шотландії після його повторної перемоги на президентських виборах у США. Шотландські урядовці поки що утримуються від коментарів.