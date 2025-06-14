Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Пошуковий загін “Плацдарм” активно працює на територіях, де у 2022 році відбувалися запеклі бої. Основні завдання команди полягають у виявленні та ідентифікації останків загиблих, а також у підготовці до їх передачі в рамках обміну з Російською Федерацією. Керівник загону, Олексій Юков, розповів про труднощі, з якими стикаються пошуковці, їх мотивацію та процедури репатріації тіл.

На одній з ділянок, де точилися жорстокі бої, пошуковці натрапили на рештки військовослужбовця РФ. За словами Олексія, солдат, ймовірно, натрапив на міну, а потім його вразив снаряд калібру 152 мм, що призвело до розкидання тіла. Пошуки проводилися на площі приблизно 150 на 150 метрів, де було знайдено шолом, спорядження та фрагменти кісток. Біологічний матеріал, що залишився, дозволяє провести ДНК-ідентифікацію.

Олексій зазначає, що тварини, зокрема свині, часто розгризають рештки, тому пошуковці намагаються забирати їх якомога швидше. Через густу траву робота ускладнюється, і доводиться повертатися кілька разів, щоб зібрати всі фрагменти.

За словами керівника загону, на цих територіях було знайдено близько 40 російських солдатів, які залишилися неідентифікованими протягом трьох років. Постійні обстріли та дрони ускладнюють процес збору тіл на передовій. Олексій підкреслює, що війна позбавила людяності і не має правил.

“Людське перестало бути нормою. То війна. Вона не має правил. І цей жах ми бачимо постійно.”

Олексій Юков має великий досвід у роботі з останками загиблих і може навіть з закритими очима визначити, до якої частини тіла належать знайдені кістки. Він наголошує, що для пошуковця важливо усвідомлювати свою місію і мати щире бажання повернути душі загиблих додому.

“У тебе повинно про це боліти. Якщо в тебе не болить за це, а ти як на роботу ходиш, то ти не зацікавлений в тому, щоб шукати загиблих.”

Пошуковці детально описують усе, що може допомогти у впізнанні загиблих: зуби, татуювання, шрами, особисті речі. Ця інформація передається до Генерального штабу для подальшого слідства та обміну тілами. Найважливішою процедурою залишається забір ДНК, особливо коли немає інших розпізнавальних знаків.

Щодо відпочинку, Олексій зазначає, що на війні це поняття майже відсутнє. Відпочинок для пошуковців – це робота на деокупованих територіях, де немає обстрілів і дронів. До повномасштабного вторгнення вони могли дозволити собі короткі перерви, але зараз це неможливо.

“Як можна відпочивати на війні? Ну як? Лежати на дивані, дивитись телебачення. Ну як відпочивати?”

Олексій Юков також поділився повір’ям пошуковців: якщо під час пошуків прилітає метелик, це душа загиблого, яка прийшла подякувати за те, що його не забули.

Пошуковий загін “Плацдарм” продовжує свою важливу місію – знаходити та повертати додому загиблих, незалежно від їхньої національності, адже повага до загиблих – це питання людяності, яку війна не повинна знищувати.