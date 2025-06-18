Пошуки зниклого 5-річного Кирила Боднарука на Івано-Франківщині

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

На Івано-Франківщині тривають інтенсивні пошуки 5-річного Кирила Боднарука, який зник 17 червня увечері в лісі поблизу села Трійця Заболотівської громади. Хлопчик гуляв разом із матір’ю та братом-близнюком, але раптово пропав. Обидва діти мають розлад аутичного спектра.

У пошуковій операції беруть участь 319 осіб. Станом на 17:20 рятувальники обстежили 417 гектарів території, а за допомогою безпілотників оглянули ще 850 гектарів. Водолази перевірили три водойми, повідомляє кореспондент з місця події.

Пошуки організовані рятувальниками, поліцейськими, кінологами, водолазами та нацгвардійцями. Місцеві жителі також активно долучаються до цієї справи. Начальник гірського пошуково-рятувального відділення Леон Гавич зазначає:

“Місцевого населення досить багато. Село активізувалося, людей більше, ніж потрібно. Спочатку вони просто йдуть в те місце, де Кирило пропав, і звідти вже розходяться. Ідуть і з нами, питають поради, як краще ходити, куди краще піти, що ми ще не обстежили, тому що ми це все відзначаємо собі на картах і знаємо, де були, де не були, де ще потрібно піти. Радимо дивитися під кожен кущик, під кожне деревце, можливо, саме там хлопчик є.”

Місцева жителька Христина Потоцька також активно долучилася до пошуків:

“Все село шукає. Наші діточки його знали. Відучора всі шукають. Приходять, ідуть, приходять, ідуть. Всі шукають і допомагають, чим можуть.”

Згідно з інформацією від керівниці відділу ювенальної превенції поліції області Алли Бойчук, повідомлення про зникнення надійшло близько 20:00 17 червня. Мати хлопчика намагалася знайти його самостійно, але безуспішно. Поліцейські з’ясували, що хлопчики з аутизмом були в лісі неподалік села Трійця, і раптово один із них зник.

Алла Бойчук розповідає про особливості пошуку:

“Наразі немає слідів одягу дитини, щоб могли показати нам напрямок, куди хлопчик рухався. Ми опитали родичів, сусідів. Працювали з працівниками дошкільного навчального закладу для того, щоб зрозуміти особливості цієї дитини. За словами матері, Кирило не розмовляє, дитина – дуже активна, тобто в нього може бути тільки дві години активного сну, а далі він постійно в русі. Тому ми розширюємо територію пошуку. Отримали інформацію про те, що хлопчик реагує на звуки мультфільмів, тож ми під час інструктажу орієнтували пошукові групи, щоб вони вмикали їх під час пошукових заходів.”

З матір’ю Кирила працюють психологи та ювенальні поліцейські, щоб надати необхідну підтримку.

Начальник управління реагування на надзвичайні ситуації ДСНС в області Тарас Кочкодан повідомив, що до пошуків залучено 319 людей, які працюють у спільних групах, отримуючи зони пошуку через GPS та радіостанції для оперативного зв’язку.

“Ми створили спільні групи. В одну можуть увійти поліцейські, місцеві, лісокористувачі, всі охочі й волонтери. Визначаємо старшого, як правило, нашого рятувальника. Вручаємо їм зону пошуку через GPS, надаємо радіостанцію, і вони оперативно доповідають.”

За словами Тараса Кочкодана, у разі необхідності пошуки триватимуть і вночі. Поліція відкрила провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою “безвісти зниклий”.

Інформацію про зниклого Кирила Боднарука можна повідомити на лінію 102 або за телефонами відділу ювенальної превенції поліції в Івано-Франківській області.