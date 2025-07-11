Обшуки у Кубракова та справа Шевченка: державна зрада в Україні 2025

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

11 липня 2025 року працівники Державного бюро розслідувань провели обшуки у колишнього міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова. Ця інформація надійшла з надійних джерел.

Слідчі дії пов’язані з розслідуванням справи, що стосується можливих шахрайських дій народного депутата Євгенія Шевченка, якого підозрюють у державній зраді. Наразі він утримується в СІЗО.

Правоохоронці вже повідомили про підозру Шевченку у державній зраді відповідно до частини 1 статті 111 Кримінального кодексу України. Прокурори Офісу генерального прокурора також подали клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Згідно з даними слідства, депутат систематично поширював російські наративи у своїх виступах та інтерв’ю, а також публікував в соціальних мережах інформацію, що шкодить інформаційній безпеці України.

Запобіжні заходи та продовження арешту

15 листопада 2024 року Печерський районний суд Києва обрав Шевченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів без можливості внесення застави. 7 січня 2025 року суд продовжив арешт, а 3 березня – ще на два місяці.

1 травня 2025 року арешт було подовжено до 21 червня, а 18 червня Печерський райсуд Києва продовжив його до 14 серпня.

Передумови справи

У квітні 2021 року Шевченко відвідав Мінськ, де зустрівся з президентом Олександром Лукашенком, якого не визнають багато країн. 24 травня того ж року його виключили з парламентської фракції “Слуга народу”.

У травні 2023 року керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що Шевченко брав участь у комунікації з Лукашенком.

7 листопада 2024 року Шевченко звернувся до Дональда Трампа з проханням допомогти зупинити “скочування України в диктатуру” та закликав президента Володимира Зеленського до діалогу з Росією.

В Офісі президента відреагували на його заяви, зазначивши, що деякі народні депутати “заплуталися” у питаннях національної безпеки та інтересів України.