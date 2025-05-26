Виявлено обладнання для таємного спостереження у житлі співробітників ВАКС

Як повідомляється в заяві Вищого антикорупційного суду (ВАКС)

У житлі співробітників Вищого антикорупційного суду (ВАКС) було виявлено обладнання, призначене для таємного аудіо- та відеоспостереження. Цей інцидент викликав занепокоєння у суді, оскільки його пов’язують із розглядом важливих справ, вважаючи це втручанням у процес правосуддя.

В офіційній заяві ВАКС підкреслюється: «На минулому тижні виявлено обладнання для негласного спостереження у житлі працівників нашого апарату. Ми розглядаємо ці факти як спроби вплинути на об’єктивність суддів ВАКС та пов’язуємо їх із розглядом справ, які наразі перебувають у провадженні».

Вищий антикорупційний суд вже направив повідомлення про це втручання до Вищої ради правосуддя та Офісу генерального прокурора. За даним фактом розпочато кримінальні провадження.

Суд наголосив, що відповідно до статті 6 закону про судоустрій і статус суддів, будь-яке втручання у правосуддя, а також вплив на суд або суддів забороняється. Збирання, зберігання, використання та поширення інформації з метою дискредитації суду або впливу на його безсторонність є неприпустимими.

Згідно з українським законодавством, будь-яке втручання в діяльність судових органів може призвести до кримінальної відповідальності.