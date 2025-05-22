Інцидент зі стріляниною біля штаб-квартири ЦРУ у Вірджинії

У штаті Вірджинія, неподалік від штаб-квартири Центрального розвідувального управління США, стався інцидент зі стріляниною. У зв’язку з цим, для забезпечення безпеки, ворота комплексу були закриті.

Пресслужба ЦРУ повідомила про закриття головного входу через соціальну мережу Х, зазначивши: «Головний вхід до штаб-квартири закритий до подальшого повідомлення. Просимо використовувати альтернативні маршрути 22 травня».

Згідно з інформацією NBC News, охоронці ЦРУ відкрили вогонь у бік особи, проте стрілянина не призвела до смертельних наслідків. В ЦРУ охарактеризували подію як «безпековий інцидент».

Цей випадок стався на фоні трагічних подій, що мали місце у Вашингтоні 21 травня, коли біля Єврейського музею загинули ізраїльський дипломат та жінка. Поліція затримала підозрюваного у вбивстві, який, за даними правоохоронців, є пропалестинським активістом.

На даний момент ситуація біля штаб-квартири ЦРУ контролюється, а правоохоронні органи продовжують розслідування інциденту.