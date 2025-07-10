Вбивство полковника СБУ в Києві: розслідування інциденту

За даними телеграм-каналу столичної поліції https://t.me/gunpKyiv/10193
Сьогодні, 10 липня, у Києві стався трагічний інцидент: вбито співробітника Служби безпеки України. Цю інформацію підтвердила пресслужба СБУ.
Згідно з даними, отриманими з джерел, загиблий мав звання полковника.
У пресслужбі СБУ повідомили:
“За фактом убивства співробітника СБУ в Голосіївському районі міста Києва відкрите кримінальне провадження. Служба безпеки та Національна поліція вживають комплексні заходи для з’ясування усіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.”
Досудове розслідування ведеться за статтею 348 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання за посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони порядку або військовослужбовця.
Раніше столична поліція повідомила про стрілянину в Голосіївському районі, внаслідок якої потерпілий загинув на місці події.
На даний момент на місці злочину працюють слідчо-оперативні групи, співробітники карного розшуку, кінологи та інші служби.
Вбивство у Деснянському районі 8 липня
Це не єдиний випадок насильства в столиці: 8 липня у Деснянському районі також сталося вбивство. Невідомий вистрілив у чоловіка, який сидів у припаркованій автівці.
Правоохоронці з’ясували, що до автомобіля підійшов незнайомець, здійснив постріл і втік з місця події. Загиблим виявився 48-річний місцевий мешканець.
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