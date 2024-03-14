Сейм Литви 14 березня ухвалив резолюцію із закликом заборонити на європейському рівні імпорт російських та білоруських зернових культур.

За резолюцію одностайно проголосували 107 депутатів литовського Сейму.

У ній парламентарі звертаються до Європейської комісії з проханням терміново розробити законопроєкт про заборону імпорту зерна російського та білоруського походження до ЄС, а інші євроінституції – підтримати таку заборону.

Також литовський Сейм просить Єврокомісію забезпечити співпрацю та координацію між державами-членами ЄС з метою ефективного та однакового застосування цієї заборони на всій території Євросоюзу.

Окремо резолюція пропонує розглянути можливість заборони імпорту до ЄС харчових продуктів російського та білоруського походження, а в разі необхідності регулювання потоків сільськогосподарської продукції – використовувати українську продукцію.

У разі несприятливих ринкових цін Єврокомісії пропонується застосувати систему інтервенцій для закупівлі надлишків зернових в Україні, що дозволить підтримати ціни на зернові та гарантувати доходи виробників.