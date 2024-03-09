Про це повідомили у Polskie Radio.

За інформацією видання, нижча палата парламенту Польщі закликає Єврокомісію запровадити санкції на імпорт російського та білоруського продовольства та сільськогосподарської продукції до Євросоюзу. У резолюції польський Сейм вказує на те, що імпорт сільськогосподарської продукції з hосії та Республіки Білорусь продовжує приносити величезні доходи виробникам, торговцям і бюджетам цих країн.

Презентуючи позицію “Громадянської коаліції”, депутат Марта Вцісло зазначила, що Польща повинна переконувати всю європейську спільноту протистояти режимам і бути солідарними з Україною.