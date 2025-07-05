Річка Сена у Парижі відкрилася для купання вперше за 100 років

Про це ВВС.

У Парижі, Франція, річка Сена вперше за 100 років знову відкрилася для купання. Це сталося 5 липня 2025 року, і подія викликала великий інтерес серед жителів та туристів. Відкриття річки для плавців стало важливим етапом у підготовці до Паризької Олімпіади 2024 року, де планується проведення змагань з плавання та триатлону у відкритій воді.

У суботу вранці, о 08:00 за місцевим часом, кілька десятків ентузіастів зібралися біля Сени, щоб першими зануритися у воду. Це відкриття стало можливим завдяки створенню трьох спеціально облаштованих зон для купання: одна розташована біля Ейфелевої вежі, інша – поруч із собором Нотр-Дам, а третя – на сході Парижа. Ці зони обладнані роздягальнями, душовими та пляжними меблями, що дозволяє приймати до трьох сотень відпочивальників одночасно.

Всі три зони для купання будуть відкриті безкоштовно до кінця серпня, з можливістю відвідування для дітей віком від 10 до 14 років, залежно від конкретного місця. На території також чергуватимуть рятувальники, які забезпечуватимуть безпеку відпочивальників у воді.

Заборона на купання в Сені діяла протягом останніх ста років через високий рівень забруднення води, що могло загрожувати здоров’ю людей. Ідея скасування цієї заборони вперше була озвучена ще в 1988 році тодішнім мером Парижа Жаком Шираком, який виступив за відновлення можливості купання в річці. За останні 20 років якість води значно покращилася, що призвело до зменшення кількості фекальних бактерій у Сені.

Перед літньою Олімпіадою 2024 року в очищення річки було інвестовано понад 1,4 мільярда євро. Однак, незважаючи на ці зусилля, виникли сумніви щодо готовності Сени через невідповідність показників якості води. Організатори пояснили, що підвищене забруднення було викликане опадами, що ускладнило тренування спортсменів для триатлону, марафонського плавання та паратріатлону.

У липні минулого року мер Парижа Анн Ідальго разом з членами Олімпійського комітету спустилася в Сену, щоб продемонструвати безпеку купання у річці, що стало важливим кроком у підготовці до Олімпійських ігор.