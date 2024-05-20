Україна чітко усвідомлює, що війна закінчиться переговорами, тому підготувала і просуває Формулу миру Президента Володимира Зеленського.

На цьому наголосив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко під час звернення до учасників Форуму регіону Балтійського моря «НАТО 2024 і Арктична Європа».

«Україна чітко усвідомлює, що війна закінчиться переговорами. І тому була підготовлена і просувається Формула миру Президента Зеленського», – зазначив він.

Литвиненко підкреслив, що позиція Української держави дуже проста, «переконаний, вона буде підтримана учасниками Саміту миру у Швейцарії у червні 2024 року».

За його словами, Саміт – справжній дипломатичний трек, який має всі шанси сприяти досягненню справедливого миру.

Посадовець наголосив, що Україна потребує не перемир’я на два роки, а стійкого миру на десятиліття, «який би уможливив розвиток України».

Він відзначив, що важливим кроком до досягнення справедливого миру є підписання безпекових угод, що реалізують минулорічну заяву G7.

Водночас секретар РНБО висловив сподівання, що на цьогорічному Вашингтонському саміті НАТО Україна отримає запрошення до Альянсу.

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