Народна депутатка Мар’яна Безугла повідомила, що секретарку голови Комітету національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича нещодавно звільнили через російський паспорт та неодноразові відвідування Криму після 2014.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

За словами Безуглої, секретарка Завітневича працювала з ним чотири роки та вела все діловодство, включно з кореспонденцією з грифом “Для службового користування”, а також систему електронного документообігу.

Нардепка зазначила, ще до повномасштабного вторгнення СБУ попередило голову Комітету про можливі ризики, які тоді були в процесі дослідження, але він залишив її на посаді.

“Врешті її звільнили в ході роботи з апаратом ВРУ мимо голови Комітету. Лист про це отримали всі члени Комітету і мовчки «проковтнули» без питань. Усі”, — пише Безугла.