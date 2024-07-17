Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
За словами Безуглої, секретарка Завітневича працювала з ним чотири роки та вела все діловодство, включно з кореспонденцією з грифом “Для службового користування”, а також систему електронного документообігу.
Нардепка зазначила, ще до повномасштабного вторгнення СБУ попередило голову Комітету про можливі ризики, які тоді були в процесі дослідження, але він залишив її на посаді.
“Врешті її звільнили в ході роботи з апаратом ВРУ мимо голови Комітету. Лист про це отримали всі члени Комітету і мовчки «проковтнули» без питань. Усі”, — пише Безугла.