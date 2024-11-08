У рамках процесу деколонізації у Роздільнянському районі Одеської області село Першотравневе перейменували на Гурівське на честь воїнів Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Про це йдеться у повідомленні ГУР МО.

“Відповідне рішення ухвалили з метою відзначення важливого внеску української спецслужби у захист національних інтересів від зовнішніх загроз, зміцнення обороноздатності нашої держави та вшанування звитяг воєнних розвідників”, — зазначили в ГУР.

Український інститут національної пам’яті також пояснював перейменування тим, що під час повномасштабної війни з росією ГУР виконує комплекс складних завдань.

Для перейменування обрали населений пункт саме на Одещині, адже ця область, мовляв, символізує тяглість історичних традицій у творенні національних спецслужб.

Так, у 1886 році в Одесі народився генерал-хорунжий Армії Української Народної Республіки та один з організаторів військової спецслужби Державного Центру УНР в екзилі Всеволод Змієнко.