14 липня російські військові зайшли в село Урожайне у Донецькій області. Наразі окупанти контролюють цей населений пункт.

Про захоплення села повідомив аналітичний канал DeepState. Там вказують, що від ранку 13 липня росіяни розпочали масований штурм північної частини селища. Сили окупантів були значні — щонайменше дві роти особового складу. У DeepState також написали, що уточнюють причини та передумови «такого краху оборони».

Про захоплення цього населеного пункту повідомили й у Міноборони РФ. Там кажуть, що наразі російські військові нібито проводять зачистку та розмінування.

Урожайне розташоване у Волноваському районі Донецької області. Ворог окупував це село у березні 2022 року. Під час літнього контрнаступу ЗСУ, у серпні 2023 року, цей населений пункт звільнили бійці 35 окремої бригади морської піхоти.

За даними Генерального штабу ЗСУ, упродовж минулої доби, 13 липня, російські війська здійснили 18 штурмів позицій Сил оборони неподалік Урожайного, Водяного, Макарова, Великої Новосілки та Костянтинівки.