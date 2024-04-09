Творець ChatGPT, Сем Альтман, став мільярдером завдяки успішним інвестиціям у стартапи, такі як Reddit, Stripe і Helion, а не через його причетність до OpenAI.

Про це повідомляє ITC.ua.

Інвестиційний успіх Альтмана дозволив йому увійти до рейтингу мільярдерів Forbes, однак Альтман, як відомо, не має капіталу в OpenAI.

Особливо відзначені його успішні інвестиції у Reddit та Stripe, яка недавно стала публічною на Нью-Йоркській фондовій біржі і має оцінку в $65 млрд.

Він також вклав кошти у перспективні стартапи, включаючи компанію з ядерної енергетики Helion і Retro Biosciences, яка працює над продовженням людського життя.

Позитивною для нього також стала інвестиція в проєкт Worldcoin, криптовалюту, яка пропонує цифрові посвідчення особи та криптовалютні винагороди в обмін на біометричні дані.

Компанія OpenAI, яка зробила Сема Альтмана відомим, наразі оцінюється у $80 млрд. У минулому році він пройшов чергову зміну у керівництві і ледь не позбавився посади гендиректора, якби не втручання Microsoft.

Крім того, Альтман і OpenAI стараються впоратись з позовом від Ілона Маска, який був одним із співзасновників компанії. Маск стверджує, що вона відійшла від своєї первинної мети “служити на користь людству” і зараз зосереджується на заробітку грошей.