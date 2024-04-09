Про це повідомляє ITC.ua.
Інвестиційний успіх Альтмана дозволив йому увійти до рейтингу мільярдерів Forbes, однак Альтман, як відомо, не має капіталу в OpenAI.
Особливо відзначені його успішні інвестиції у Reddit та Stripe, яка недавно стала публічною на Нью-Йоркській фондовій біржі і має оцінку в $65 млрд.
Він також вклав кошти у перспективні стартапи, включаючи компанію з ядерної енергетики Helion і Retro Biosciences, яка працює над продовженням людського життя.
Позитивною для нього також стала інвестиція в проєкт Worldcoin, криптовалюту, яка пропонує цифрові посвідчення особи та криптовалютні винагороди в обмін на біометричні дані.
Компанія OpenAI, яка зробила Сема Альтмана відомим, наразі оцінюється у $80 млрд. У минулому році він пройшов чергову зміну у керівництві і ледь не позбавився посади гендиректора, якби не втручання Microsoft.
Крім того, Альтман і OpenAI стараються впоратись з позовом від Ілона Маска, який був одним із співзасновників компанії. Маск стверджує, що вона відійшла від своєї первинної мети “служити на користь людству” і зараз зосереджується на заробітку грошей.