Як повідомляється на сайті Білого дому, адміністрація президента США Джо Байдена спільно з двопартійною групою сенаторів досягли угоди щодо кордонів, яка включає допомогу Україні та Ізраїлю.

Наступним кроком є прийняття рішення республіканцями в Палаті представників США.

За словами Байдена, угода дозволить США “продовжувати життєво важливу роботу разом з партнерами по всьому світу, відстоювати свободу України та підтримувати її здатність захищатися від російської агресії”.

“Як я вже говорив раніше, якщо ми не зупинимо апетит Путіна до влади та контролю в Україні, він не обмежиться лише Україною, і ціна для Америки зросте.”, — зазначив американський президент.