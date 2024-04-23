Про це йдеться у засіданні сенату США.
Клопотання лідера демократичної більшості в Сенаті Чака Шумера підтримали 80 сенаторів, проти висловилися 19. Пропозиція Шумера дозволяє ухвалити законопроєкт, що стосується і України, за скороченою процедурою.
Через правку республіканця Майка Лі розгляд законопроєкту міг затягнутися, але її відхилила звичайною більшістю голосів.
Тепер Сенат має 30 годин на обговорення документа. Тоді проведуть остаточне голосування, яке потребує лише простої більшості голосів сенаторів.
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