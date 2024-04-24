Як повідомляє The Hill, 79 сенаторів висловилися “за”, 18 проголосували “проти”.
«Сьогодні Сенат надсилає єдине послання всьому світу. Америка завжди буде захищати демократію в її скрутну годину. Ми говоримо нашим союзникам, що будемо з вами. Ми говоримо нашим супротивникам, не знущайтеся з нас», — заявив Чак Шумер, лідер більшості в Сенаті США.
Законопроєкт передбачає виділення 23 млрд доларів на поповнення арсеналів США, які можуть бути використані для військової допомоги Україні, та 11,3 мільярда доларів на поточні військові операції США в регіоні.
Також Конгрес погодив 13,8 млрд доларів на закупівлю новітніх систем озброєнь, товарів та послуг оборонного призначення.
У тексті документа окремо зазначено, що Сполучені Штати мають передати Києву далекобійні ракетні системи ATACMS, якщо це не загрожує безпековій ситуації в самих США.
Окрім України, мільярдні суми на оборону з американського бюджету отримають також Ізраїль та Тайвань.
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