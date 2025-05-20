Сенат Сполучених Штатів Америки затвердив кандидатуру Чарльза Кушнера на посаду посла у Франції. Чарльз Кушнер є батьком Джареда Кушнера, чоловіка Іванки Трамп, доньки колишнього президента Дональда Трампа. Це рішення стало відомим завдяки повідомленням CNN.

Підтримка кандидатури Кушнера надійшла від 51 сенатора, тоді як 45 висловилися проти. Серед тих, хто підтримав його, був один представник Демократичної партії – Корі Брукер.

Чарльз Кушнер відомий як мільярдер і забудовник. У 2005 році він був визнаний винним у кількох злочинах, зокрема у незаконних пожертвах на виборчу кампанію, ухиленні від сплати податків та підкупі свідків. За ці злочини він отримав два роки ув’язнення та втратив адвокатську ліцензію у трьох штатах. У 2020 році Дональд Трамп помилував його.

Крім того, стало відомо, що посол США в Україні Бріджит Брінк подала заяву на відставку за власним бажанням. Як повідомляє CBS News, вона подала цю заяву ще в січні, після інавгурації президента Трампа, в рамках стандартної ротації. Однак держсекретар Рубіо не прийняв її відставку.