Вранці у суботу, 25 січня, американський Сенат затвердив 53-річну Крісті Ноем на посаді міністра внутрішньої безпеки. За кандидатуру Ноем проголосували 59 сенаторів, проти – 34.

Про це передає CNN.

Відомо, що Крісті Ноем обіймала з 2019 року посаду губернатора Південної Дакоти та є колишнім законодавцем штату й членом Конгресу чотири терміни.

Тепер їй буде доручено очолити національну безпеку, розгалужений департамент, який контролює такі агентства, як митна та прикордонна служба США, імміграційна та митна служба, Федеральне агентство з управління надзвичайними ситуаціями та Секретна служба США.

Також Ноем виступає за необхідність розв’язання економічних проблем у США та спрощення податкового кодексу. На її думку, США необхідно відмовитись від залежності від іноземної нафти. Крім того, Ноем неодноразово виступала на підтримку міграційної політики Трампа.

“Я працюватиму щодня, щоб забезпечити безпеку всім американцям. Одним із моїх пріоритетів є виконання мандата президента Трампа від американського народу щодо забезпечення безпеки нашого південного кордону та виправлення нашої зламаної імміграційної системи”, — йдеться у заяві Ноема.

Зауважимо, що у березні 2023 року Крісті Ноем назвала військову допомогу США Україні “дорогою стратегічною помилкою”. Також вона негативно висловлювалася щодо санкцій проти Росії, аргументуючи це тим, що вони завдають шкоди США та американському народу.