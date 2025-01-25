Гегсет — ветеран американської армії, який брав участь піхотинцем у бойових діях в Іраку та Афганістані.

Про це повідомляє The Washington Post.

Голоси під час голосування розділилися 50 на 50 (три республіканці долучилися до демократів і стали в опозицію). Врешті-решт віцепрезидент Джей Ді Венс скористався можливістю віддати “додатковий” голос, який і зробив Гегсета новим керівником Пентагону.

Міністр оборони в США є вищим виконавчим директором Міністерства оборони, який контролює армію та бюрократію Пентагону. Він безпосередньо підпорядковується президенту.

Гегсет брав участь в бойових діях в Іраку та Афганістані. Він критикував підхід адміністрації Байдена до національної безпеки як “слабкий”. Останні роки він працював ведучим на Fox News. Це третій кандидат Трампа, якого затвердили на посаді.