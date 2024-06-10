Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем вважає, що завдяки американській допомозі українські військові зможуть повернути імпульс на полі бою цього літа.

Про це повідомляє The Hill.

Грем визнав, що Вашингтон не надав Україні зброю на ранньому етапі, щоб стримати російську агресію. Проте тепер, коли українські військові отримують допомогу від американських союзників, є шанс “перезавантажити” цю війну.

Сенатор вважає, що цього літа Україна поверне собі військовий імпульс. Для цього потрібно мобілізувати підтримку України з боку західних союзників, додав він.

“Ми або допомагатимемо Україні, або ні. Настав час дати їм винищувачі F-16, дозволити їм керувати літаками, далекобійною артилерією, щоб вражати цілі всередині Росії. Українцям потрібно перейти в наступ. Я думаю, цього літа Україна відновить військову динаміку”, – висловився Грем.