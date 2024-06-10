Про це повідомляє The Hill.
Грем визнав, що Вашингтон не надав Україні зброю на ранньому етапі, щоб стримати російську агресію. Проте тепер, коли українські військові отримують допомогу від американських союзників, є шанс “перезавантажити” цю війну.
Сенатор вважає, що цього літа Україна поверне собі військовий імпульс. Для цього потрібно мобілізувати підтримку України з боку західних союзників, додав він.
“Ми або допомагатимемо Україні, або ні. Настав час дати їм винищувачі F-16, дозволити їм керувати літаками, далекобійною артилерією, щоб вражати цілі всередині Росії. Українцям потрібно перейти в наступ. Я думаю, цього літа Україна відновить військову динаміку”, – висловився Грем.
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