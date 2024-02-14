Як повідомляє The Hill, група сенаторів від Республіканської партії говорила з експрезидентом США Дональдом Трампом про його пропозицію надавати фінансування Україні у вигляді кредиту.
Водночас не всі республіканці підтримали ідею експрезидента.
“У випадку з Україною, наприклад, вони не зможуть заплатити. Їхня економіка зруйнована. Це фіговий листок. Але якщо він хоче фіговий листок, і якщо він потрапить до Палати представників, то я краще отримаю його, ніж нічого”, — сказав сенатор Мітт Ромні.
У лавах Демократичної партії критикують пропозицію Трампа.
“Трамп – не президент Сполучених Штатів. У нього були жахливі ідеї, коли він був президентом Сполучених Штатів. Зараз його ідеї ще гірші, і той факт, що мої колеги-республіканці все ще дозволяють йому смикати себе за ниточки, є трагічним”, – сказав сенатор Кріс Мерфі.