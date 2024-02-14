Як повідомляє The Hill, група сенаторів від Республіканської партії говорила з експрезидентом США Дональдом Трампом про його пропозицію надавати фінансування Україні у вигляді кредиту.

Водночас не всі республіканці підтримали ідею експрезидента.

“У випадку з Україною, наприклад, вони не зможуть заплатити. Їхня економіка зруйнована. Це фіговий листок. Але якщо він хоче фіговий листок, і якщо він потрапить до Палати представників, то я краще отримаю його, ніж нічого”, — сказав сенатор Мітт Ромні.

У лавах Демократичної партії критикують пропозицію Трампа.