У 2025 році Швейцарія стане центром двох значних подій: “Євробачення-2025” та фіналу жіночого чемпіонату Європи з футболу. Ці заходи відбудуться на арені Санкт-Якобсгалле, що розташована в Базелі, і вперше їх можна буде спостерігати не лише на основній сцені, а й на футбольному полі стадіону.

Сент-Якоб парк, відкритий у 2001 році, є найбільшим стадіоном Швейцарії, здатним вмістити понад 35 тисяч глядачів. Назва стадіону походить від села Сент-Якоб-ан-дер-Бірс, яке колись існувало на цій території. Стадіон має чотири зірки від УЄФА, що є найвищою оцінкою для спортивних арен такого рівня.

Крім футбольних матчів, Сент-Якоб парк також активно використовується для проведення концертів. Тут виступали такі світові зірки, як AC/DC, Браян Адамс, Pink Floyd та Rolling Stones. Концерт Брюса Спрінґстіна став справжнім рекордом, зібравши 55 тисяч глядачів.

У липні 2025 року на цьому ж стадіоні відбудеться фінал жіночого чемпіонату Європи з футболу, що ще раз підкреслює важливість Сент-Якоб парку як спортивної та культурної арени. Завдяки своїй зручній локації та розвиненій інфраструктурі, стадіон стане ідеальним місцем для проведення таких масштабних подій.