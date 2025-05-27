Серафим Гордієнко – 22-річний військовослужбовець 14-го окремого полку БпАК СБС, сучасний інтелектуал, співавтор книги «Метаромантика. Кров, степ і вічність».

Про знищення ворожої техніки на мільйони та відчуття, яке в цивільному житті неможливо відтворити; про еволюцію БпЛА та головні виклики у цій сфері за 2025 рік; найщасливіші моменти на службі та «лицарство віри»; проєкт «Метаромантика» та художнє осмислення військового досвіду; розвиток мілітарної культури.

– Для початку розкажи коротко про місце, де ми перебуваємо. Що це за спільнота – ветеранський мотоклуб?

Ми зараз знаходимося у приміщенні військового мотоклубу «Меморія». Це спільнота, яка народилася після початку повномасштабної війни. Перший у світі мотоклуб, який позиціонує себе саме як військовий. Метою є збереження пам’яті про загиблих товаришів. Членами можуть стати тільки військові комбатанти з перевіреною репутацією, які розділяють певні цінності та принципи, та разом утворюють певну спільноту, частиною якої я є.

– 14-й полк, військовослужбовцем якого ти є, частина новітнього роду військ – Сил Безпілотних Систем. Розкажи про специфіку роботи, чим вона відрізняється від роботи звичайного підрозділу БпЛА, який є майже в кожній бригаді.

По-перше, 14-й полк – це був перший підрозділ такого рівня, такого масштабу, який спеціалізувався виключно на безпілотних системах, який закривав на собі весь цикл рівнів: стратегічного, оперативного, тактичного. Наразі це унікальний підрозділ з погляду того, що ми працюємо також на стратегічному рівні так званими «діпстрайками».

Це підрозділ, який має шалений досвід роботи, зокрема на оперативному й оперативно-тактичному рівнях, на яких я спеціалізуюся. Відповідно, ми цей досвід розвиваємо в межах підрозділу, ділимося ним із сусідніми підрозділами, з якими ми товаришуємо, і стаємо кращими постійно.

– Є епізод 2023 року, коли ти взяв участь у першому знищенні російської бойової машини підтримки танків «Термінатор». Які ще цілі з того часу вдалося уразити, які найбільш успішні операції були?

Кожна така операція залишає певний уламок у твоїй свідомості. «Термінатор» був нашим першим яскравим ураженням, яке просочилося в медіа. До цього було дуже багато важливої, але не такої цікавої публічному глядачу роботи.

З того часу, поки я перебував у межах групи БпЛА, ми стали відомими тим, що допомогли виявити та скоригувати вогонь по комплексу РЕБ «Красуха-4». Ми були першими, хто саме уразив його. Він, наскільки я пам’ятаю, до цього був трофеєм під час київської кампанії, але ніхто його не уражав.

Наша група була також відомою тим, що ми допомогли виявити та знищити п’ять систем ЗРК «Бук» за два тижні, комплекс РЕБ “Борисоглєбськ» та багато інших пріоритетних цілей, які можна буде розкривати згодом. Те, про що ми вже говоримо, – це публічна інформація, яка була актуальна певний час тому.

– Якщо говорити про еволюцію ворожих БпЛА, дії та розробки ворога. У чому ми виграємо, а чому варто повчитися у росіян? Що є головним викликом 2025 року у сфері БпЛА?

Я надам приклад виклику, який я особисто відчув на собі під час Вовчанської операції. Ми були чи не єдиними з екіпажів БпЛА, які працювали з самого початку цієї операції. І тому були вимушені працювати в умовах, коли на нашому полі, з якого ми робимо запуски, одночасно літає три розвідувальні БпЛА противника, а ми в цей момент виносимо наш літачок.

Проблематика цієї роботи в тому, що ти не знаєш, чи тебе побачили. Відповідно, до того часу, поки по тобі щось не прилетить або ти не засічеш якісь радіочастоти умовного “Ланцета” противника. У випадку з КАБом ти це не зможеш зафіксувати. Тому ти сидиш і далі працюєш.

Це була основна проблема того часу – те, що ми нічого не могли зробити з величезною насиченістю БпЛА противника на напрямках. Не справлялися наші системи ППО, і треба було знайти якийсь варіант контрдії.

Одна славнозвісна бригада почала використовувати практику збиття ворожих розвідників за допомогою FPV-дронів. Зараз це вже повсюдна практика як з нашого боку, так і з ворожого. Тобто знайшли контрдію, проти якої зараз нічого не можуть придумати. Проблематика саме цієї практики в тому, що з ворожого боку є розуміння, де знаходиться система ППО. Вони включають свої радари, і по цих радарах наші розвідувальні роти можуть побачити ці системи, і ти можеш якось планувати маршрут, як тобі треба рухатись.

Те саме з ворожого боку. Коли ми говоримо про розрахунки FPV-ППО, ти не можеш на це орієнтуватися, бо ти не знаєш, де вони знаходяться, який у них радіус дії. Тому якщо ти летиш і у тебе просто пропадає відео, телеметрія, ти розумієш, що ти збитий. Ти вже постфактум дізнаєшся: “Ну, тут був якийсь пост ППО, який мене збив.” До того часу дуже складно зрозуміти, що вони там знаходяться.

Зараз є велике питання, яке всіма підіймається щодо оптоволокна, щодо збільшення практики його використання, і що зараз ніхто не може придумати протидію. Я її теж поки не знаю.

Я впевнений, що вона знайдеться, тому що ми розуміємо, що еволюція озброєння відбувається за парадигмою меча та щита. Хай там як, все одно на цей меч знайдеться певний щит. Просто я не знаю, в якому це буде вигляді. Чи це буде якийсь РЕБ – я не думаю; може, якась спеціальна сітка. Але станом на зараз я не знаю ефективних засобів протидії оптоволокну. І це дійсно технологічний прорив. Мені здається, це фінальна стадія еволюції FPV як класу засобів.

– Тобто 2025 рік можна назвати у сфері БпЛА роком дронів з оптоволокном?

Так, але цей рік ще не пройшов. Просто кожні пів року правила змінюються. Тобто умовно пів року тому оптоволокно було як ексклюзивна технологія. Наразі з нашого боку майже усюди вони є, майже в усіх підрозділах – лінійних і не лінійних. З ворожого боку так само масово використовують. Зараз ми вже збільшуємо темпи нарощення цих спроможностей, вони стають дешевші, масовіші. Що буде через наступні пів року? Може, ми знайдемо варіант протидії та поміняємо це на щось інше.

– Розкажи про свій позивний.

З ним пов’язана історія дуже проста. Я в той момент, коли обирав позивний, вчився – крайні мої роки навчання – в Українському католицькому університеті. Я вчив латинську мову і, як людина, яка вчила історію, розумію, що Сокіл є одним з основних символічних архетипів козацтва. Відповідно, “Фалько” – це з латини “Сокіл”. Тому тут нічого такого специфічного, але я радий, що мав можливість обрати позивний сам.

– Яким є найважчий та найщасливіший моменти за досвід війни?

Найскладніші моменти – це коли ти втрачаєш товаришів, вони гинуть. А також моменти, коли ти, як командир, маєш приймати рішення, які майже всі є неочевидними. Це, напевно, один із найголовніших висновків, які можна знайти у відповідній літературі, мемуарах: рішення, які ти приймаєш, – ти ніколи не знаєш на 100 %, чим вони обернуться. І якщо ми говоримо про особовий склад, то це завжди відповідальність, хрест, який ти несеш. Тому кожне таке рішення є вкрай складним. Чим більше в тебе емпатії – тим воно складніше.

Найщасливішими можна назвати… Я знаю, як це прозвучить. Я розумію, що якби я сказав про годину, коли побачив маму чи кохану дівчину, чи щось таке… Але ми будемо чесні.

Особливо в моєму віці, коли ти бачиш через камеру «Мавіка» чи камеру крила оперативно-тактичного рівня красиве ураження – «Термінатор», ворожа піхота чи палаючий «Бук». Цей феєрверк – це відчуття, яке в цивільному житті неможливо відтворити.

Це чимось схоже на те, коли атакує кавалерійський ескадрон із часів наполеонівських війн. Комплекс твоїх дій привів до якогось масштабного результату, який ти безпосередньо на власні очі можеш спостерігати. Воно в кадрі просто розлітається. Ти розумієш, що це – дуже великі суми коштів. І найголовніше – це великий як моральний збиток, так і в якості спеціалістів. Те, що ми знищили цю техніку – це одне. Але разом з нею загинули важливі спеціалісти, яких набагато складніше навчити,, ніж відремонтувати техніку.

Тому, як би це не звучало кровожерливо, але саме такі моменти найбільш гучних уражень або найбільш серйозних результатів – вони є найбільш щасливими.

– Романтика і лицарство, збройне християнство. Можна помітити, що твої погляди дещо перегукуються з ідеями одного сучасного українського інтелектуала – Дмитра Корчинського. Чи надихався ти його діяльністю? Та яким взагалі бачиш образ новітнього українського інтелектуала?

Так, я надихався ідеями Дмитра Олександровича. У свій час він справив на мене величезне враження як на молодого українського студента. Я вважаю, що творчість Корчинського є творчістю європейського рівня. Поки що це одна з найбільш видатних постатей у контексті сучасного століття.

Корчинського варто сприймати як художній образ, який залишиться після нас. Він залишиться в історії України, в історії мистецтва України як один з найбільш видатних. Я розглядаю саме художню складову, яка є абсолютно геніальною та яка відрізняється від його політичної складової. Той рівень розуміння сучасної реальності, відсутність страху її продемонструвати і, найголовніше, формування міфу – це унікальні якості, які я поки не спостерігав у інших українських письменників.

– На твою думку, чи не розчиняється зараз Європа у ліберальних «цінностях»? Або можливо навпаки відбувається правий поворот з перспективою консервативної революції?

Я вважаю справжніми європейцями тих, хто приїхав в Україну воювати. Це, в першу чергу, – принципова позиція. Питання про Європу я не ставлю як “ліберальна чи не ліберальна”. Я ставлю питання рішучості. Хотілося б більше рішучості від деяких країн. Від одних ми її бачимо, від інших – значно менше.

Якщо говорити про інтелектуалів, про праву публіку, то, напевно, поки що найкращим рішенням, яке вони можуть прийняти відповідно до своїх поглядів, – це приїхати в Україну. Це найяскравіший досвід, який вони можуть пережити як нащадки європейської цивілізації.

– Що читає Фалько? Які письменники, історичні постаті на тебе повпливали? Розкажи про світоглядний базис.

Нині я змушений читати дуже багато професійної військової літератури. Але те, що я порадив би – починати з Артуріани. У першу чергу – з поеми «Сер Гавейн і Зелений Лицар». Це, я вважаю, вершина лицарської культури. Твір невеликий за обсягом, але питання його аналізу – надзвичайно серйозне і глибоке. Щоб його зрозуміти, потрібно кілька підходів.

Відповідно, і весь інший цикл Артуріани авторства Кретьєна де Труа – надзвичайно важливий для розуміння кількох рівнів європейської цивілізації. Це один із її найяскравіших, найсвітліших проявів.

Далі, якщо йти хронологічно, мені дуже близький період неокласики та романтизму. Тут можна згадати про найкращі мемуари того часу – мемуари барона Марселена Марбо. Він прожив повністю всю епоху Наполеонівських війн, працював як французький офіцер майже з усіма маршалами тієї епохи, а також особисто з Наполеоном. Він лишив після себе найкращі мемуари, які я коли-небудь читав.

Ця людина, як я вважаю, була спеціально Богом народжена саме для тієї епохи, щоби найкращим чином її зафіксувати у своїх спогадах. Краще за нього ще ніхто про це не написав.

Далі – класичні романтики: Байрон, Ґете, Вальтер Скотт, Дюма, Гюґо. Це класичний набір авторів, яких вивчають на курсі всесвітньої літератури. Тут немає нічого надто специфічного, але, на мою думку, це майже вершина європейської цивілізації. Тому про них обов’язково треба згадати.

Щодо сучасного, що справило на мене велике враження – можливо, це прозвучить неочікувано. Я міг би назвати щось ґрунтовніше, але скажу чесно – «Відьмак» Анджея Сапковського. Цикл про Відьмака – це геніальна творчість. Особливо якщо ми говоримо про літературний занепад і сучасну освіту – це щось справді вартісне. Саме тому я точно порадив би це читати.

З наших сучасників-українців, якщо говорити про прозу – на першому місці, без сумніву, Корчинський. А з поезії… Це окрема тема.

– Ти є автором книги та проєкту “Метаромантика”. Для глядачів, які не розуміють, про що йде мова, розкажи, які сенси закладаєте.

Проєкт «Метаромантика» першочергово створювався як певна реакція на досвід, який ми прожили як молоді хлопці, що пішли на війну. Я пішов у 19 років, мій побратим, співавтор книжки, – у 18. Відповідно, це була наша творча відповідь на період життя, який ми пережили.

Особливо яскравим був момент, коли я писав прозу, а мій побратим – поезію. В якийсь момент ми зрозуміли, що те, що ми пишемо, має цінність, бо фіксує емоційні стани, в яких ми перебували. Навіть якщо ми зараз із чимось не згодні з того, що тоді писали – це все одно унікальна творчість. Вона фіксує наш тодішній стан свідомості, те, що ми щиро думали і відчували.

Та частина текстів, яка писалася безпосередньо в критичні моменти – під обстрілами, або під час виконання бойових завдань, – особливо унікальна. Коли ти щось пишеш у таких обставинах, ця творчість вже частково не належить тобі, а належить зовнішньому середовищу, в цьому випадку – війні.

Ми сформували наш особистий досвід: моя проза, його поезія – у книжку «Метаромантика. Кров, степ і вічність». Побачивши реакцію, ми зрозуміли, що це треба масштабувати. Наш досвід – суто суб’єктивний, але щоби його хоч трохи об’єктивізувати, ми ініціювали створення великого всеукраїнського проєкту під тією ж назвою – «Метаромантика».

У цьому проєкті ми намагаємось розглянути загальноукраїнський контекст, використовуючи творчість багатьох різних авторів: проза, поезія, музика, кіно, арт – усе, що завгодно. Якщо ми бачимо, що щось варте уваги – ми звертаємося до автора і пропонуємо підсвітити його творчість. Якщо він не проти – підсвічуємо.

Зараз ми формуємо журнал, який об’єднує десятки авторів. Наша головна мета – надати комплексне, цілісне розуміння війни з художньої точки зору.

– У книзі змальовано перший, дуже емоційний етап війни. Чи відрізняється за настроєм творчість на четвертий рік після повномасштабного вторгнення, коли певним чином йдеться про виснаження?

Це чудове питання, бо ми й самі його собі ставили. Книжка, написана за подіями 2022–2023 років, зображала атмосферу того часу. Цю війну вже можна розбити на періоди – умовно кожні пів року – і кожен із них має свою атмосферу.

Перші пів року, з 24 лютого, – це апокаліпсис. Їдучи в Київ, ми готувались до вуличних боїв. Я боявся, що не встигну загинути зі зброєю в руках. Хотів спочатку отримати зброю, а потім загинути. У такій атмосфері ми жили кілька місяців. Ми вважали, що Україна може впасти будь-якої миті. І кожен день проживали як останній.

Це був прекрасний стан – найяскравіший за всю війну. Коли ти приймаєш власну смерть як факт. Інші думки в голові. І цей стан, з точки зору філософського дослідження, особливо цінний, бо його неможливо відтворити.

Потім – осінь 2022-го. Етап надії. Ми стабілізували фронт і пішли в успішні контрнаступи. Це зовсім інша творчість, наповнена енергією. Потім – Бахмут. Темний, важкий етап. Далі – контрнаступ на Запоріжжі. Це знову надія, але вже з присмаком попелу на вустах.

Після загибелі Да Вінчі та багатьох інших символів того часу атмосфера стала жорсткішою. І вона продовжує змінюватися. Кожні пів року – нові умови, нова реальність.

Зараз ми зібрали дуже багато авторів, дуже різної творчості, яка належить до різних періодів війни. Об’єднали все в межах журналу. І там чітко видно, що і до якого часу належить, видно, як змінюється стиль, настрій, підходи.

Ми поставили собі за мету не зосереджуватись лише на світлому й романтичному початку, а чесно фіксувати реальність – якою вона була, є і буде. Навіть якщо ми ще не знаємо, якою вона буде – ми будемо її сприймати чесно і щиро.

Зараз я би не написав цю книжку взагалі. У ній відчувається романтика. Кожен вірш або допис має прив’язку до дати. Це те, що я писав у конкретний день. Я не можу це відтворити, бо так тоді думав і відчував. Якщо я зараз із чимось не погоджуюсь, це не має значення. Важливо, що це була чесна фіксація моменту.

– На твою думку, чи здатна сучасна українська література дати світові хоча б один текст, що по-справжньому заявить про нас на світовій арені? Чи це має статися після закінчення війни, оскільки зараз український Юнґер, Селін та Ремарк зайняті відбиттям ворожих штурмів?

Можливо, ці твори вже існують. Можливо, їх уже написали. Ми просто про це ще не знаємо. Питання варто розділяти. Наші умовні Юнгер, Селін чи Ремарк – вони, в принципі, нікому нічого не винні. Вони формують свою творчість заради самої творчості. Якщо це творчість такого рівня, то вона не повинна мати якусь конкретну мету, вона є цінною сама по собі.

Але тут уже виникає другий процес. Умовно кажучи, вони написали цей твір – і з цим потрібно щось далі робити. Тут вступає зовсім інший, паралельний процес. Наприклад, хтось, як ми, в межах нашого проєкту, бачить цю творчість, бачить цю людину, і ми кажемо: «Друже, це геніальна історія, яка має масштабуватися».

Якщо він на це погоджується – ми це беремо, намагаємось показати світу якомога яскравіше, наскільки це можливо. Ми максимально це презентуємо. І це – два паралельні процеси, які між собою не пов’язані.

Можливо, вже написали хоч 20 таких романів. Можливо, вони здатні перевернути всю європейську чи навіть світову цивілізацію. Але ми про це можемо не знати, бо людина, яка це написала, сама не розуміє, куди це далі нести. У неї може не бути часу чи грошей на публікацію. А навіть якщо вона це опублікує – де йому це рекламувати?

Тому для нас стало завданням створити таку умовно «безпечну гавань», куди ці автори можуть приносити свою творчість. Це і було основною задачею нашого культурного проєкту. Власне, про це все і йдеться.

– Данський філософ К’єркегор характеризував віру як найвищу пристрасть, яка може існувати в людині. ЇЇ неможливо пояснити раціонально. За твій досвід війни, чи ставалися речі, які виходять за межі логічного осмислення?

Так, я розповім одну історію, якою раніше ще не ділився. Вона прекрасно ілюструє це питання і підкреслює той емоційний стан, у якому ми перебували. Вона також демонструє моє розуміння Бога на війні.

Це було під кінець зими з 2022 на 2023 рік, коли починалася плюсова температура. Ми працювали у складі морської піхоти в районі Кринків. І так сталося, що дрон через порив вітру сів на протилежному боці каньйону. Це був майже крайній дрон, і треба було йти його забрати.

Я з побратимом вирішив піти за ним. Це вже були сутінки, ми майже нічого не бачили, пройшли через поле, не розбираючи дороги. Я спустився – відстань десь близько кілометра до ворожих позицій – у повній снарязі: шолом, бронежилет, автомат, чотири магазини. Було складно. Але дрон забрав і повернувся.

Пізніше того ж вечора побратим розповів, що він загубив у тому самому каньйоні дуже цінний перстень-подарунок від дружини. Я сказав, що все розумію, але взагалі не варіант спускатися туди вдруге. Коли ми знову були на виїзді в тому ж напрямку, він сказав, що, окрім персня, загубив планшет з картою, позиціями, розвідданими – і саме це було основною проблемою.

Повернулися ми вдруге. Вдень я вперше побачив, що поле, яким ми пройшли двічі, повністю було всіяне мінами-«пелюстками». І не в шаховому порядку, а хаотично.

Я пішов першим. Бачив міни. І з жахом усвідомив, що ми вже двічі пройшли по цьому полю, не розбираючи дороги. Це було абсолютно неправильно. Але ми були молодими. Робили помилки. Якимось дивом не підірвалися. Цього разу йшли обережно, я нарахував 30 мін. Спустилися в каньйон. Забрали і перстень, і планшет.

Це – бойове братерство. Таку ситуацію важко уявити в цивільному житті. Як після цього не вірити в Бога, якщо ти практикуючий християнин? Ти буквально двічі проходиш по мінному полю, і не підриваєшся.

Такі ситуації траплялися майже щотижня. Я тоді намагався вивчати творчість К’єркегора, настільки, наскільки дозволяли обставини. Ми, практикуючі християни, особливо гостро сприймали такі моменти.

Це один із прикладів ситуацій, після яких ідеї «лицаря віри» особливо резонують. Ти ідеш на вчинок, який з точки зору логіки – абсурд. Але віриш. І все закінчується добре. Не завдяки правильним діям, а, можливо, через Провидіння. Можливо, випадковість. Я не знаю.

– Серафиме, дякую тобі за службу, за творчість, за твою ініціативність. Сподіваюся, що завдяки «Метаромантиці» ми ще почуємо ще багато таких історій.