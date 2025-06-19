Сербія може імпортувати російський газ – позиція Єврокомісії

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Сербія має можливість імпортувати російський газ для своїх потреб, оскільки не є членом Європейського Союзу (ЄС). Про це 19 червня повідомила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен, відповідаючи на запитання журналістів про новий європейський регламент, що стосується прозорості постачання газу.

“Регламент не стосується третіх країн, зокрема Сербії. Тому Сербія може імпортувати російський газ для власного споживання.” – Анна-Кайса Ітконен, речниця Єврокомісії

Водночас, вона зазначила, що ситуація змінюється, якщо газ, що надходить через Сербію, потрапляє до країн-членів ЄС, таких як Угорщина. У цьому випадку митні органи цих країн повинні перевіряти походження газу відповідно до європейського законодавства.

“Ми не можемо визначити по молекулах, звідки походить газ. Це питання митного контролю та декларування, яке мають забезпечити імпортери. Ми не регулюємо трубопроводи чи інфраструктуру – лише сам газ і нафту.” – Анна-Кайса Ітконен, речниця Єврокомісії

Ітконен також підкреслила, що Єврокомісія не має доступу до деталей комерційних контрактів між компаніями, тому не може коментувати конкретні випадки постачання.

17 червня Європейська комісія представила план поступової відмови від російських нафти та газу, включаючи СПГ, до кінця 2027 року. Угорщина та Словаччина висловили намір блокувати санкції ЄС проти Росії, якщо Євросоюз запроваджуватиме обмеження на російські енергоносії.

Країни-члени ЄС повинні подати свої плани диверсифікації, які міститимуть чіткі заходи та етапи для поступової відмови від імпорту російського газу та нафти.