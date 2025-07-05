Антиурядові протести в Сербії: блокади, барикади та затримання

Про це повідомлює балканська служба “Радіо Свобода“.

У Сербії тривають потужні антиурядові протести, які розпочалися 4 липня. Мешканці різних міст країни активно блокують вулиці та встановлюють барикади, про що повідомляє балканська служба “Радіо Свобода”.

Зокрема, студенти та активісти заблокували перехрестя бульвару Короля Александра та вулиці Рузвельтова, розташоване біля технічного факультету. Дорожня поліція забезпечувала охорону мітингу, тоді як жандармерія не з’явилася на місці подій.

У муніципалітеті Земун протестувальники збудували барикади з контейнерів та автомобільних шин, перекривши центральну вулицю. Вони оголосили, що ця зона буде доступна лише для пішоходів протягом наступних 24 годин.

Також були заблоковані вулиці в белградському районі Конярнік, а на кільцевій розв’язці в муніципалітеті Воздовац рух транспорту було призупинено, згідно з інформацією N1.

Вдень протестувальники ненадовго заблокували площу Республіки, після чого вирушили до поліцейської дільниці Старого Града, де прибуло підкріплення, і людей відтіснили з дороги. Декілька учасників акцій були затримані.

У Новому Саді протестувальники організували блокаду біля будівлі Суду з проступків у відповідь на ранкові арешти. Аналогічні дії відбулися і в Ніші, де також були заблоковані окремі частини міста.

За інформацією RTS, на заході Сербії протестувальники перекрили головну дорогу Ужице-Златибор, що веде до Чорногорії. Протягом дня намагалися заблокувати автомагістраль поблизу Чачака, але поліція запобігла цьому.

Ввечері блокади відбулися в Смедерево, Заєчарі, Крагуєваці, Шабаці та Крушеваці.

Раніше того ж дня поліція, озброєна засобами для боротьби з масовими заворушеннями, розігнала більшість блокад, затримавши кількох протестувальників у центрі Белграда, Земуні та Новому Белграді, серед яких були студенти.

На перехресті в центрі міста поліція затримала неповнолітнього учня Математичної гімназії, про що повідомив репортер Радіо Свобода. Студентів та демонстрантів також затримали в Новому Саді.

Напередодні студенти закликали до “повної блокади Сербії через жорстокість поліції” після арештів майже 80 осіб у ніч з 2 на 3 липня.

“Поліція дозволила проведення зібрань у певних місцях Белграда, які не були життєво важливими для функціонування дорожнього руху, і діяла без застосування надмірної сили.” – Міністр внутрішніх справ Івіца Дачич

Дачич засудив продовження барикад, зазначивши, що вони “ставлять під загрозу нормальне життя всіх громадян та функціонування міста”.

Президент Сербії Александар Вучич повідомив, що поліція повністю контролювала ситуацію під час ранкових спроб блокування, і учасники “не мали жодних шансів”.

Вища державна прокуратура в Белграді закликала громадян утриматися від блокування руху, підкресливши, що поліція має право застосовувати законні заходи.

Представники Захисника громадян відвідали 12 заарештованих під час протестів 4 липня, щоб перевірити умови їх утримання.

Протести по всій Сербії розпочалися після заклику студентів до громадянської непокори після демонстрації 28 червня, з вимогами дострокових виборів та звільнення затриманих студентів.

Масові акції активізувалися після трагедії 1 листопада, коли внаслідок обвалу навісу залізничного вокзалу в Новому Саді загинуло 16 людей. Студенти та громадяни вимагають притягнення влади до відповідальності за цю аварію.