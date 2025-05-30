Сербія спростовує постачання зброї в Україну - позиція Вучича

Як повідомляють медіа ВВС та Reuters

Президент Сербії Александар Вучич висловився щодо заяв російської Служби зовнішньої розвідки про постачання сербських боєприпасів в Україну, підкресливши, що деякі з цих тверджень є неправдивими. Цю інформацію поширили міжнародні новинні агентства, такі як ВВС та Reuters.

Вучич зазначив, що особисто обговорював питання експорту сербської зброї до України з президентом Росії Володимиром Путіним, як у присутності представників обох делегацій, так і наодинці.

“Ми сформували робочу групу разом із російськими партнерами, щоб встановити факти. Деякі з речей, які заявляються, це неправда”, – сказав він.

Президент Сербії підкреслив, що оборонна промисловість країни працює виключно для потреб власної армії, зазначивши, що близько 24 тисяч людей зайняті в цій галузі, яка є важливою для економіки Сербії.

Вучич також уточнив, що, незважаючи на наявність контракту з Чехією, жодних дозволів на постачання ракет не видавалося, і такі постачання не відбувалися.

“Я обов’язково віддам наказ і попередження, що у разі підозри на нецільове використання кінцевими користувачами та відправлення на поля битв без нашого відома такі контракти не виконуватимуться”, – додав президент.

Вучич також акцентував, що нападки на Сербію пов’язані з її незалежною зовнішньою політикою.

29 травня російська Служба зовнішньої розвідки звинуватила сербські оборонні підприємства у постачанні боєприпасів Україні через посередників у Чехії, Польщі, Болгарії та африканських країнах.

Щодо позиції Сербії у війні в Україні, країна не приєдналася до санкцій ЄС проти Росії і дотримується військового нейтралітету, не постачаючи зброю жодній зі сторін конфлікту. Проте Сербія надає гуманітарну допомогу Україні.

Західні медіа повідомляли про контракти сербських виробників зброї з європейськими компаніями, які постачають боєприпаси в Україну. Белград стверджує, що експорт здійснюється лише до країн, які не беруть участі у збройних конфліктах, і не несе відповідальності за подальше перепродавання.

Сербія є кандидатом на вступ до ЄС, але продовжує підтримувати тісні політичні та економічні зв’язки з Росією, зокрема в енергетичній сфері.