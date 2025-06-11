Про це повідомляє сербське видання Srbija Danas
Президент Сербії Александр Вучич ухилився від підписання декларації, що була ухвалена під час саміту “Україна – Південно-Східна Європа”, який проходив в Одесі. Основною причиною цього рішення стали “антиросійські настрої”, які містилися в тексті документа. Про це стало відомо з повідомлення сербського видання Srbija Danas.
Декларація, що складається з 19 пунктів, містить рішуче засудження дій Росії, які охарактеризовані як “незаконна та неспровокована агресія проти України”. У документі також містяться заклики до посилення санкцій проти Російської Федерації, виведення її військ з території України, підтримка членства України в Європейському Союзі та НАТО, а також створення спеціального трибуналу для розслідування агресії з боку Росії.
Декларацію підписали лідери України, Молдови, Чорногорії, Румунії, Болгарії, Хорватії, Греції, Албанії, Північної Македонії та Словенії. Учасники саміту взяли на себе зобов’язання посилювати співпрацю з Україною в сферах безпеки, гуманітарної допомоги та енергетичної безпеки, а також підтримувати її в процесі післявоєнного відновлення.
У команді президента Сербії пояснили, що відмова від підписання декларації зумовлена тим, що країна “залишається послідовною у своїй політиці військового нейтралітету та прагне уникати участі в міжнародних кризах”.
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