Президент Сербії Александар Вучич відвідає Україну для участі у саміті в Одесі

Як агентство Reuters повідомляє

11 червня президент Сербії Александар Вучич здійснить свій перший візит до України за більше ніж десять років на посаді. Цю інформацію підтвердила пресслужба його офісу.

Візит триватиме всього один день, під час якого Вучич візьме участь у саміті “Україна – Південно-Східна Європа”, що відбудеться в Одесі.

Згідно з повідомленням агентства Reuters, на заході очікується присутність високопосадовців з 12 країн регіону Південно-Східної Європи.

В офісі президента Румунії Нікушора Дана вже підтвердили його участь у саміті. Вони також зазначили, що під час візиту до Одеси новообраний румунський лідер підкреслить готовність Бухареста підтримувати Київ “на всіх рівнях” і брати участь у “зусиллях задля справедливого і стійкого миру”, а також у процесі післявоєнного відновлення.

Нагадаємо, що минулого року третій саміт відбувся в жовтні 2024 року в Дубровнику, Хорватія.

Перед цим, 8 і 9 травня, президент Сербії відвідував Росію, де брав участь в урочистостях з нагоди 80-ї річниці перемоги у Другій світовій війні в Москві. Під час цього візиту він зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним та лідером Китаю Сі Цзіньпіном.