Про це пише «Радіо Свобода».

Президент Сербії Александар Вучич 20 жовтня провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. За словами сербського лідера, це була перша така розмова між ними за два з половиною роки.

«Я висловив надію, як і два з половиною роки тому, що Сербія не запровадить санкції проти рф», — заявив Вучич.

Сербія, яка є кандидатом на вступ до ЄС, засудила вторгнення Росії в Україну, але відмовилася накладати санкції на Москву. Вучич сказав, що подякував Путіну за постачання російських енергоносіїв і повторив, що Сербія не змінить свою позицію щодо санкцій.

Розмова двох лідерів відбулася в той час, коли Росія очікує офіційної відповіді на запрошення, яке Путін надіслав Вучичу для участі в саміті БРІКС у Казані 22–24 жовтня.