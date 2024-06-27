Сербія планує продовжувати продаж зброї країнам Заходу, навіть якщо її може потім передаватимуть до України.

Про це в інтерв’ю виданню AFP повідомив прем’єр-міністр країни Мілош Вучевич, передає The Barron’s.

Політик, захищаючи право країни продавати боєприпаси західним покупцям, які ймовірно постачають їх Києву, заявив що Сербія не бере участі у війні. За його словами, це не сербський внесок одній зі сторін конфлікту.

“Я не хочу перешкоджати компаніям продавати наші боєприпаси в Іспанію, Чехію, США. Це не заборонено і не є аморальним для нас виробляти зброю і боєприпаси, які, на жаль, також використовуються там, де йде війна”, — наголосив Вучевич.