Про це в інтерв’ю виданню AFP повідомив прем’єр-міністр країни Мілош Вучевич, передає The Barron’s.
Політик, захищаючи право країни продавати боєприпаси західним покупцям, які ймовірно постачають їх Києву, заявив що Сербія не бере участі у війні. За його словами, це не сербський внесок одній зі сторін конфлікту.
“Я не хочу перешкоджати компаніям продавати наші боєприпаси в Іспанію, Чехію, США. Це не заборонено і не є аморальним для нас виробляти зброю і боєприпаси, які, на жаль, також використовуються там, де йде війна”, — наголосив Вучевич.
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