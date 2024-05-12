Серебрянський ліс на Луганщині цілодобово горить через бойові дії – там проходить лінія фронту.

Відповідне відео опублікувала пресслужба МВС України.

Військові ЗСУ, які там воюють, не лише захищають від окупаційних військ Росії, а й рятують ліс від масштабних пожеж.

“Серебрянський ліс має протяжність 10,1 га. Від кінця літа 2022 року на території цього лісу проходить лінія оборони. Продовжуємо боротися за кожен метр української землі”, – йдеться у дописі.

В МВС нагадають, що військові рятують не тільки країну від ворога, а і ліс від вогню, який з’являється від постійних артилерійських обстрілів, який знищує цей ліс.