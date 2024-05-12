Відповідне відео опублікувала пресслужба МВС України.
Військові ЗСУ, які там воюють, не лише захищають від окупаційних військ Росії, а й рятують ліс від масштабних пожеж.
“Серебрянський ліс має протяжність 10,1 га. Від кінця літа 2022 року на території цього лісу проходить лінія оборони. Продовжуємо боротися за кожен метр української землі”, – йдеться у дописі.
В МВС нагадають, що військові рятують не тільки країну від ворога, а і ліс від вогню, який з’являється від постійних артилерійських обстрілів, який знищує цей ліс.
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