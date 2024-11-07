Президент України Володимир Зеленський повідомив, що серед північнокорейських військових, які воюють на боці РФ на Курщині, вже є втрати.

Про це заявив глава держави на пресконференції за підсумками участі в саміті Європейської політичної спільноти.

“11 тисяч північнокорейських солдатів на сьогодні присутні на території РФ, в прикордонні з Україною, а саме в Курській області. Частина цих військ вже брала участь в бойових діях проти українських військових, є вже втрати”, — зазначив Зеленський.

Зеленський наголосив, що реакція світової спільноти на цей факт була неоднозначною: деякі країни виступили з гучною заявою, деякі відреагували тихо, а інші залишилися осторонь. Президент також закликав до більшого політичного та військового тиску на РФ, щоб уникнути подальшого залучення північнокорейських військових.