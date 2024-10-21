За даними Верховного суду України, наразі відкрито 651 справу про банкрутство фізичних осіб. Кількість справ зросла майже вдвічі за останні чотири місяці цього року.

Про це повідомляє Опендатабот.

Зазначається, що наразі вже відкрито більше справ про банкрутство українців, аніж за весь минулий рік: тоді розглядалось 575 таких справ.

Найчастіше просять визнати себе неплатоспроможними люди віком від 25 до 45 років — це 64,1% банкрутів. Ще 28,7% припадає на осіб старше 45 років.

51% банкрутів — жінки, ще 48% припадає на чоловіків.

Найбільше банкрутів у столиці: 95 справ або ж 15% від загальної кількості. Наслідує Київщина: 58 або 9%. Замикає топ Дніпропетровщина із 53 справами — це 8% від загальної кількості.

Арбітражний керуючий Денис Лихопьок вважає, що нинішня динаміка, скоріш за все, є “відкладеним попитом”, аніж стрімким зростанням, обумовленим якимось одним фактором.

“Варто розуміти, що на початку повномасштабної війни людям було не до того, аби розбиратися із боргами — в пріоритеті опинились питання виживання. Водночас понад рік діяв мораторій на стягнення більшої частини боргів у виконавчих провадженнях. Вже після того, як цей мораторій було скасовано, приватні та державні виконавці нагадали боржникам про їх зобовʼязання. Це й могло стати тією рушійною силою, яка спонукала людей шукати рішення у погашенні боргів через процедуру неплатоспроможності”, — коментує Денис Лихопьок, адвокат, арбітражний керуючий, член Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих, фахівець з питань банкрутства.