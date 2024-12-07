У п'ятницю ввечері російська армія скерувала авіаційну бомбу ФАБ-250 з УМПК по Шевченківському району міста.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

“Серед загиблих двоє дітей – продовжується ідентифікація людей, яких убили росіяни під час атаки по Запоріжжю. Ворог ударив по пожвавленому району, де у п’ятницю ввечері люди просто поверталися додому. Дістали поранення 26 людей. 10 загинули. Їхні особи зараз встановлюються. За попередніми даними, серед загиблих двоє дітей”, — написав Федоров.

У п’ятницю ввечері російська армія скерувала авіаційну бомбу ФАБ-250 з УМПК по Шевченківському району Запоріжжя, де завжди багато людей.

Раніше повідомлялося, що зазнали поранень 26 людей, серед них троє дітей. В лікарнях залишаються 12 людей, з них двоє – у важкому стані. Стан дітей медики оцінюють, як середньої тяжкості.

Пошкоджено десять багатоповерхівок, в них вибиті вікна, зруйновані дахи, а також 17 одноповерхових будинків та комерційні об’єкти — майже повністю зруйноване СТО, пошкоджені торгові точки.