Про це повідомляє Державна служба статистики.
За даними статистичного відомства, найвища заробітна плата у сфері “Інформація та телекомунікації”, де вона зросла на 36,4% до 49 830 гривень.
На другому місці — “Фінансова та страхова діяльність”. Фінансисти в середньому одержують 39 502 гривень. Зростання на 19,9%.
Далі йде “Професійна, наукова та технічна діяльність” — 27 303 гривень. Ріст на 24,9%.
У сфері “Державне управління та оборона” зарплати зросли на 23,6% до 25 321 гривень.
Найнижчі зарплати в освіті – 13 849 гривень, де зарплати зросли на 15,1%.
Держстат також оприлюднив уточнені дані за 2023 рік, згідно з якими середньомісячна заробітна плата штатних працівників зросла на 17,7% до 17 442 гривень. За даними Держстату, середньомісячна інфляція у 2023 році становила 12,9%. Таким чином, реальна зарплата українців минулого року зросла на 4,8%.
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