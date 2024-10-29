У першому півріччі 2024 року середня заробітна плата штатних працівників в Україні зросла на 22,2%, досягнувши 19 927 гривень. Фінансисти та спеціалісти в IT отримують значно вищі зарплати.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства, найвища заробітна плата у сфері “Інформація та телекомунікації”, де вона зросла на 36,4% до 49 830 гривень.

На другому місці — “Фінансова та страхова діяльність”. Фінансисти в середньому одержують 39 502 гривень. Зростання на 19,9%.

Далі йде “Професійна, наукова та технічна діяльність” — 27 303 гривень. Ріст на 24,9%.

У сфері “Державне управління та оборона” зарплати зросли на 23,6% до 25 321 гривень.

Найнижчі зарплати в освіті – 13 849 гривень, де зарплати зросли на 15,1%.