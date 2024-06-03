Про це повідомляє Державна служба статистики України.
Де найбільші зарплати
За даними Держстату, найвищий рівень заробітних плат зберігається в секторі інформації та телекомунікацій — 49 473 грн. Це на 35,6% більше, ніж рік тому. Крім того, працівники сфери фінансів, страхової діяльності отримують у середньому 18 903 грн (+18,2%), а на авіаційному транспорті – 34 699 грн (+30%).
Найменша зарплати зафіксовані у сферах:
- функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури — 11 063 грн (+15,1%);
- творчості, мистецтва та розваг — 11 532 грн (+13,6%);
- освіти — 12 649 грн (+14,4%).
Зазначається, що в Україні за минулий рік середня зарплата зросла на 17,5%. У реальному вимірі середня зарплата за 2023 рік була на 8,3% меншою, ніж до повномасштабного вторгнення Росії.
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