Середня заробітна плата в Україні збільшилася на 22,5% у порівнянні з показником минулого року. У I кварталі 2024 року вона становила 18 903 грн.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Де найбільші зарплати

За даними Держстату, найвищий рівень заробітних плат зберігається в секторі інформації та телекомунікацій — 49 473 грн. Це на 35,6% більше, ніж рік тому. Крім того, працівники сфери фінансів, страхової діяльності отримують у середньому 18 903 грн (+18,2%), а на авіаційному транспорті – 34 699 грн (+30%).

Найменша зарплати зафіксовані у сферах:

функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури — 11 063 грн (+15,1%);

(+15,1%); творчості, мистецтва та розваг — 11 532 грн (+13,6%);

(+13,6%); освіти — 12 649 грн (+14,4%).

Зазначається, що в Україні за минулий рік середня зарплата зросла на 17,5%. У реальному вимірі середня зарплата за 2023 рік була на 8,3% меншою, ніж до повномасштабного вторгнення Росії.