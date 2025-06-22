Сергій Тихановський підтримує Україну та Зеленського після звільнення

Про це він сказав на своїй першій пресконференції після звільнення на YouTube

Сергій Тихановський, білоруський опозиціонер, який нещодавно вийшов на свободу, висловив свою підтримку Україні та її президенту Володимиру Зеленському. Цю заяву він зробив під час своєї першої пресконференції після звільнення з в’язниці.

“Я повністю підтримую Україну. Президент Зеленський… Я його безмежно і неподільно підтримую.” – Сергій Тихановський

Тихановський, який раніше був політв’язнем, підкреслив, що президент України переживає надзвичайно складні часи в умовах повномасштабного вторгнення Росії, що є унікальним викликом для сучасних світових лідерів.

21 червня Тихановського разом з 13 іншими політв’язнями звільнили на фоні візиту спецпредставника США Кіта Келлога до Білорусі, де він зустрічався з президентом Олександром Лукашенком.

Деталі про Сергія Тихановського

Сергій Тихановський – відомий білоруський блогер і опозиціонер, який розпочав свою політичну кар’єру у 2019 році. У 2020 році він оголосив про намір балотуватися на пост президента Білорусі, але був заарештований до початку виборчої кампанії, що завадило йому подати документи.

Натомість його дружина, Світлана Тихановська, стала кандидатом на пост президента.

У грудні 2021 року Тихановського засудили до 18 років ув’язнення в колонії суворого режиму за звинуваченнями в “організації масових заворушень” та “перешкоджанні роботі центральної виборчої комісії”.

Олександр Лукашенко публічно заявляв, що арешт Тихановського відбувся за його наказом, звинувачуючи опозиціонера у спробі організувати “Майдан” у Білорусі.

В Україні Сергій Тихановський внесений до бази “Миротворець” через відвідування тимчасово окупованого Криму у 2017 році, що стало порушенням українського законодавства, оскільки він не перетинав кордон з території Херсонської області.