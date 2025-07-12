Візит Лаврова до Північної Кореї: військова співпраця та регіональна безпека

Про це повідомило в суботу, 12 липня, державне північнокорейське ЗМІ KCNA, передає Reuters.

11 липня 2025 року міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прибув до Північної Кореї. Цю інформацію підтвердили державні ЗМІ КНДР KCNA, а також міжнародні новинні агентства.

У неділю, в рамках свого візиту, Лавров планує зустрітися з колегами з інших країн. Він вилетів з Куала-Лумпура, де проходила зустріч міністрів закордонних справ АСЕАН, і приземлився у Вонсана – місті на східному узбережжі Північної Кореї, яке славиться своїми військовими об’єктами та новим курортом.

Після візиту до Північної Кореї Лавров, як очікується, вирушить до Китаю для участі в зустрічі Шанхайської організації співробітництва, запланованій на понеділок і вівторок.

За інформацією російських новинних агентств, під час зустрічі Лавров і його північнокорейський колега Чхве Сон Хуей обговорять питання, пов’язані з війною Росії в Україні та ситуацією на Корейському півострові.

Крім того, ТАСС зазначило, що новий курорт може стати важливим фактором для розвитку російського туризму в Північній Кореї, зокрема через відновлення прямих поїздів з Москви до Пхеньяна та плани будівництва мосту через річку Тюмень, що є частиною кордону між трьома країнами.

“Пізніше цього року Північну Корею відвідає ще більше делегацій високого рівня.” – Андрій Руденко, заступник міністра закордонних справ Росії

Військова співпраця КНДР та Росії

У 2024 році КНДР і Росія уклали угоду про партнерство, що охоплює оборонну сферу та озброєння. У жовтні того ж року розвідка Південної Кореї повідомила, що Північна Корея вже відправила до Росії 1 500 своїх спецназівців і планує залучити ще 12 тисяч військових для участі у війні проти України.

Північна Корея спростувала ці звинувачення, назвавши їх “безпідставними чутками”. Проте 14 жовтня 2024 року президент України Володимир Зеленський заявив, що КНДР “фактично включилась” у війну, а 5 листопада міністр оборони Рустем Умєров підтвердив, що між ЗСУ та північнокорейськими військовими відбулися перші зіткнення.

11 січня 2025 року українські військові взяли в полон двох північнокорейських солдатів у Курській області. Зеленський доручив СБУ надати доступ до полонених, а Південна Корея висловила готовність забрати їх, визнаючи всіх жителів КНДР своїми громадянами.

28 квітня 2025 року КНДР вперше підтвердила, що відправила своїх військових для участі у бойових діях проти України, заявивши про “відбиття українського нападу” в Курській області Росії.

Лідер КНДР Кім Чен Ин віддав наказ про відправлення підрозділів збройних сил до Росії відповідно до статті 4 Договору про всеосяжне стратегічне партнерство, укладеного у 2024 році.

26 квітня 2025 року начальник Генштабу армії РФ Валерій Герасимов підтвердив звільнення території Курської області та відзначив участь військових КНДР, що стало першим офіційним визнанням їхньої участі у війні.

У червні 2025 року стало відомо, що Москва та Пхеньян домовились про відправлення ще шести тисяч військових з КНДР до Курської області. За словами очільника ГУР МО Кирила Буданова, наразі в Курській області перебувають близько 11 тисяч військових КНДР, а наступна партія прибуде до Росії за новою схемою “трудових мігрантів”.