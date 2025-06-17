Сергіївка на лінії фронту: життя під обстрілами та відновлення

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Село Сергіївка, що розташоване всього за 9 кілометрів від фронту, переживає важкі часи. Після численних атак російських військ, воно стало жертвою бомбардувань, залишившись без води та частково без електрики. Знімальна група відвідала це село у грудні минулого року, коли воно ще зберігало свою цілісність, а також у січні цього року, коли окупанти вперше завдали удару по населеному пункту.

На сьогоднішній день Сергіївка є одним з двох сіл у складі Удачненської громади, куди ще дозволено в’їзд цивільним особам. В інших п’яти селах, розташованих поблизу адміністративної межі з Дніпропетровщиною, тривають активні бойові дії.

Згідно з інформацією начальника Удачненської сільської військової адміністрації Валерія Дугельного, в Сергіївці залишилося близько 180 мешканців. У селі функціонує магазин, проте сільська рада та амбулаторія зазнали значних пошкоджень.