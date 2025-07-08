Серхіо Гор - директор з персоналу Трампа з радянським корінням

Про це повідомляє OCCRP — Проєкт розслідування корупції та організованої злочинності

Серхіо Гор, директор з персоналу адміністрації Дональда Трампа, має цікаву біографію, адже він народився в СРСР. Згідно з інформацією, наданою OCCRP – Проєктом розслідування корупції та організованої злочинності, Гор відвідував Росію у 2017 та 2018 роках і має певні зв’язки в цій країні.

Серхіо Гор, який народився у 1986 році в Ташкенті, Узбекистан, спочатку носив ім’я Серхіо Гороховський. У 1990-х роках його родина переїхала на Мальту, де його мати вказала наявність ізраїльського громадянства. Згодом сім’я оселилася в США.

Спочатку Гор не розкривав інформацію про своє походження, стверджуючи, що він родом «з Мальти», про що повідомляло видання The Washington Post. Перед тим, як потрапити до команди Трампа, він працював із сенатором Рендом Полом від Республіканської партії.

У 2017 та 2018 роках Серхіо Гор відвідував Москву. Адвокати Гора зазначили, що у 2017 році він провів у Москві лише один день перед поїздкою до Риму.

У 2018 році його візит до Росії був пов’язаний із заходом, метою якого було ознайомлення з фактами, дослідження та обговорення питань, що стосуються відносин між Росією та США. Цю поїздку фінансував Інститут Катона – лібертаріанський аналітичний центр, розташований у Вашингтоні.

У 2020 році Серхіо Гор приєднався до команди Дональда Трампа, де працював у фінансовому комітеті. Після перемоги Трампа на президентських виборах у 2024 році, Гор був призначений директором з персоналу його адміністрації.