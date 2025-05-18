Сергій Богачук, український боксер з рекордом 26-2 (24 нокаути), здобув впевнену перемогу в поєдинку проти американця Майкла Фокса (24-5, 5 нокаутів). Цей бій став головною подією вечора боксу, організованого 360 Promotions на платформі UFC Fight Pass, і відбувся в Лос-Анджелесі.

Останній раз Богачук виходив на ринг у грудні 2024 року, коли в андеркарді реваншу між Олександром Усиком і Тайсоном Ф’юрі здобув технічний нокаут над англійцем Ішмаелем Девісом. Ця перемога зробила його обов’язковим претендентом на пояс WBC у першій середній вазі, який належить Себастьяну Фундорі. Проте поєдинок у 2025 році не був титульним, і його суперником став 29-річний американець Майкл Фокс, який, незважаючи на три поспіль поразки у 2020-2022 роках, зумів виграти два останні бої, включаючи перемогу над Яйнелем Альваресом у листопаді 2024 року.

Хід бою: домінування Богачука

Перші три раунди проходили під контролем Богачука, який активно притискав Фокса до канатів і завдавав серії ударів. Наприкінці третього раунду український боксер затиснув суперника в куті, змусивши його намагатися взяти клінч.

У четвертому раунді Фокс став більш активним, намагаючись тримати дистанцію завдяки роботі ніг. Проте вже в п’ятому та шостому раундах ініціативу знову перехопив Богачук, завдаючи точних ударів у голову, хоча Фокс намагався працювати корпусом і ухилятися від атак.

Поєдинок тривав усі десять раундів. У вирішальному раунді Сергій впав на канвас, але рефері зарахував це як поштовх, а не нокдаун. В результаті судді одностайно віддали перемогу Богачуку з рахунком 97:93, 97:93, 98:92.

Цікаві факти про Сергія Богачука

Цей бій став першим у кар’єрі Богачука, який він провів повністю – усі 10 раундів. У 2024 році він брав участь у боях на 12 раундів, але більшість з них завершувалися достроково.

Сергій – 29-річний боксер з Вінниччини, який виступає у першій середній вазі. Він розпочав свою професійну кар’єру у 2017 році і провів 28 боїв, здобувши 26 перемог, з яких 24 – нокаутом. Двічі він зазнавав поразок, зокрема у серпні 2024 року, коли поступився Верджилу Ортісу у бою за тимчасовий титул чемпіона світу WBC у першій середній вазі.

Раніше Богачук був чемпіоном WBC Continental America у першій середній вазі, володіючи цим поясом у 2022-2023 роках.