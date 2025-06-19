Сергій Кислиця про стамбульські переговори, санкції та роль США у війні

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Сергій Кислиця, перший заступник міністра закордонних справ України, активно бере участь у переговорах у Стамбулі. Раніше, з 2020 до початку 2025 року, він обіймав посаду постійного представника України при ООН. У своєму інтерв’ю Кислиця поділився думками про результати стамбульських зустрічей, атмосферу переговорів, роль США, а також про можливості для перемир’я та санкції.

На думку Кислиці, дві зустрічі в Стамбулі принесли певні результати, зокрема обміни військовополоненими та повернення тіл загиблих українських військових. Проте він підкреслив, що ці переговори не були справжніми, оскільки російська сторона не проявила готовності до конструктивного діалогу, а лише висувала ультимативні вимоги.

Кислиця зазначив, що меморандум, представлений Росією під час пленарного засідання, не містив нічого нового, а лише повторював вже відомі вимоги. Він охарактеризував цю ситуацію як добре сплановану маніпуляцію Кремля, спрямовану на затягування санкцій та створення ілюзії конструктивності у відносинах із США.

Дипломат підкреслив важливість залучення Сполучених Штатів до переговорного процесу, адже без їхньої участі вирішення конфлікту є неможливим. Він також зазначив, що для Росії головним ворогом є Європа, а не США, і Кремль намагається створити враження покращення відносин із Вашингтоном, щоб послабити позиції Європи.

Кислиця розповів, що зустрічі в Стамбулі відбулися під тиском нової адміністрації США, і Україна проявила готовність до співпраці, зокрема щодо безумовного припинення вогню. Він підкреслив, що український народ і влада завжди були готові до чесних переговорів на основі міжнародного права.

Коментуючи ставлення адміністрації Трампа до війни, Кислиця зазначив, що в США існують різні думки, але зростає усвідомлення того, що Путін маніпулює американцями. Він наголосив, що для американців важливо зрозуміти: без перемоги України Америка не зможе знову стати великою.

Дипломат також підкреслив, що більшість американців живуть у регіонах, де війна не викликає великого інтересу, тому Україні потрібно працювати з усіма верствами американського суспільства, включаючи пересічних громадян.

Кислиця прокоментував критику щодо недостатньої роботи з оточенням Трампа, закликавши опонентів «зробити краще» і наголосив, що політична боротьба в Україні не повинна заважати дипломатичній діяльності.

Щодо атмосфери на зустрічах у Стамбулі, Кислиця зазначив, що психологічний тиск з боку росіян не став для нього проблемою. Він поділився, що російська делегація часто вдається до емоційних погроз і маніпуляцій, зокрема згадуючи особисті трагедії українців, зокрема загибель його племінника Максима.

“Йому було 23 роки. Максим його звали. Як ви розумієте, в 23 роки йдуть в армію не тому, що призивають. Він загинув. Це була велика трагедія в родині. Знаєте, коли привозять тіло, і йде моя сестра, щоб опізнати це тіло. У нього нема ноги, нема обличчя, все згоріло. Це велика трагедія.”

– Сергій Кислиця

Кислиця також зазначив, що російські спецслужби мають файли на багатьох українських посадовців і використовують їх для тиску. Він підкреслив, що більшість працівників російської дипломатичної місії при ООН є співробітниками спецслужб, що свідчить про високий рівень професіоналізму ворога, незважаючи на ідеологічну ворожість.

Щодо подальших зустрічей у стамбульському форматі, Кислиця повідомив, що наразі немає домовленостей про нові дати. Він підкреслив, що лише особисті переговори лідерів України і Росії можуть суттєво змінити ситуацію, адже в Росії рішення приймає одна людина – Путін.

Дипломат наголосив на необхідності посилення санкцій, зокрема щодо тіньового флоту, граничної ціни на нафту та виключення російських банків із системи SWIFT. Він також звернув увагу на складність ситуації через компоненти третіх країн у російській зброї.

Кислиця зауважив, що санкції не дають миттєвого ефекту, а їх ухвалення відбувається повільно, що не сприяє швидкому припиненню війни. Він також відзначив, що ситуація на Близькому Сході може вплинути на ціни на нафту і, відповідно, на економічний тиск на Росію.

Дипломат підкреслив, що попри сигнали про можливе послаблення санкцій, багато бізнесменів зацікавлені у швидкому поверненні до бізнесу з Росією, але тектонічні зміни в Європі та світі свідчать про необхідність збереження жорсткої позиції.

Кислиця також критикував європейську політику, називаючи Європу континентом гедоністів і сибаритів, які не готові до серйозних змін у безпековій політиці. Він навів приклади, як європейці часто відпочивають у критичні моменти, що не сприяє оперативній реакції на загрози.

“В усіх цих країнах є право на багате і комфортне життя. Але його не буде, якщо Україна не вистоїть в цій війні, а Європа не змінить підходи до власної безпеки.”

– Сергій Кислиця

На завершення Кислиця навів приклад Норвегії, де, незважаючи на багатство, люди живуть скромно і розуміють важливість підтримки України у війні з Росією.

“Усі ці трильйони доларів не повернуть життя норвезьких солдатів, якщо Росія перейде російсько-норвезький кордон. Тому це в інтересах всіх платників податків у Норвегії – допомагати українцям стримувати ворога і здолати його.”

– Сергій Кислиця