Сергій Плохій іде з посади директора Українського наукового інституту Гарварду

Як повідомляє сторінка Українського наукового інституту Гарвардського університету (HURI) у Facebook

Сергій Плохій, український та американський історик, оголосив про свою відставку з посади директора Українського наукового інституту Гарвардського університету (HURI) після дванадцяти років плідної роботи. Цю новину інститут оприлюднив на своїй офіційній сторінці у Facebook.

У повідомленні зазначено: “Після дванадцяти років з HURI наш директор Сергій Плохій йде у відставку. Бажаємо йому всього найкращого”.

В останній день на посаді Плохій висловив подяку своїм колегам за спільну працю, спрямовану на зміцнення існуючих програм, а також на створення нових ініціатив.

“Для мене було привілеєм та честю очолювати інститут протягом останніх дванадцяти років. Роки, позначені тривогою та викликами війни, але також можливостями, які інституції, як HURI, пропонують просунути те, що гасло Гарварду називає ‘добрі знання’ про Україну.”

У наступному навчальному році новим директором Інституту стане Террі Мартін, якому Плохій побажав успіхів у новій ролі. Він також зазначив, що готовий підтримати Мартіна та команду HURI у продовженні місії інституту в майбутньому.

Сергій Плохій є видатним істориком, членом PEN Ukraine, професором кафедри української історії в Гарвардському університеті та доктором Оксфордського університету.

Він є автором понад десяти книг, присвячених історії України та Східної Європи, серед яких “Брама Європи”, “Ядерне безумство” та “Атоми і попіл”.

Плохій також є лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка (2018) за книгу “Брама Європи”, а також отримав британську премію Baillie Gifford у галузі документалістики за книгу “Чорнобиль. Історія трагедії”.