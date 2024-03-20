У Росії цього року мають плани щодо збільшення армії, зокрема хочуть сформувати дві армії та 30 з'єднань.

За словами Шойгу, у РФ нібито вже сформовані «Дніпровська річкова флотилія», армійський корпус, мотострілецька дивізія та бригада річкових катерів флотилії.

Він стверджує, що до кінця 2024 року у Росії мають з’явитися ще дві загальновійськові армії та 30 з’єднань, у тому числі 14 дивізій та 16 бригад.

Традиційно глава Міноборони РФ пообіцяв, що російські війська будуть “підвищувати бойові можливості” та кількість особового складу пропорційно до “загроз”.