За словами Шойгу, у РФ нібито вже сформовані «Дніпровська річкова флотилія», армійський корпус, мотострілецька дивізія та бригада річкових катерів флотилії.
Він стверджує, що до кінця 2024 року у Росії мають з’явитися ще дві загальновійськові армії та 30 з’єднань, у тому числі 14 дивізій та 16 бригад.
Традиційно глава Міноборони РФ пообіцяв, що російські війська будуть “підвищувати бойові можливості” та кількість особового складу пропорційно до “загроз”.
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