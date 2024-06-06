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Про це Жадан повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Вступив до лав 13 бригади НГУ “Хартія”. Проходжу вишкіл”, — написав Жадан зранку 6 червня.

Це письменник, перекладач та фронтмен гуртів “Жадан і Собаки” та “Лінія Маннергейма” з початку російсько-української війни надає волонтерську допомогу ЗСУ. Заснував благодійний фонд, який підтримує освітні та культурні ініціативи.

Нагадаємо, про те, що Сергій Жадан має намір мобілізуватися до лав бригади Національної гвардії України «Хартія», повідомили ще наприкінці березня в сюжеті в ефірі телемарафону «Єдині новини». Тоді журналістка Марія Малевська розповіла, що письменник зізнався їй при відвідинах бригади «Хартія» у Серебрянському лісі, що він та один із його музикантів підуть до лав війська.