Відомий український письменник та музикант Сергій Жадан долучився до знімання реклами для мережі ресторанів громадського харчування McDonaldʼs. Письменник розповів, що передасть 1 мільйон гривень гонорару на волонтерські потреби.

Про це він повідомив у Facebook.

Жадан розповідає, що написав вірш для мережі ресторанів, а також знявся у рекламному відеоролику. У відео, окрім Сергія Жадана, з’являються українські військові. В рекламі також показана зустріч двох закоханих.

«Хай цей день буде одним із див. Гаснуть за вікнами теплі спалахи літа. З тобою лишається те, що ти завжди любив. Те, що любиш тепер. Те, що варто любити», — процитував уривок вірша письменник.

Сергій Жадан також розповів, що отримав від мережі ресторанів 1 мільйон гривень гонорару. Всі кошти він передасть на волонтерство.

«Коли домовлялись, відразу попередив, що кошти передам на що-небудь благодійно-волонтерське, оскільки для мене це не комерційний проєкт, а допомагати нині є кому. Тож із радістю передаю 1 000 000 гривень — найбільший, між іншим, гонорар у своєму житті — в добрі руки на хороші справи», — написав Жадан.

Нагадаємо, Сергій Жадан вступив до лав 13 бригади Національної гвардії України «Хартія». Разом із письменником до лав української армії долучився й один із музикантів гурту «Жадан і собаки» — Євген Турчинов.