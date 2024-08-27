Про це він повідомив у Facebook.
Жадан розповідає, що написав вірш для мережі ресторанів, а також знявся у рекламному відеоролику. У відео, окрім Сергія Жадана, з’являються українські військові. В рекламі також показана зустріч двох закоханих.
«Хай цей день буде одним із див.
Гаснуть за вікнами теплі спалахи літа.
З тобою лишається те, що ти завжди любив.
Те, що любиш тепер. Те, що варто любити», — процитував уривок вірша письменник.
Сергій Жадан також розповів, що отримав від мережі ресторанів 1 мільйон гривень гонорару. Всі кошти він передасть на волонтерство.
«Коли домовлялись, відразу попередив, що кошти передам на що-небудь благодійно-волонтерське, оскільки для мене це не комерційний проєкт, а допомагати нині є кому. Тож із радістю передаю 1 000 000 гривень — найбільший, між іншим, гонорар у своєму житті — в добрі руки на хороші справи», — написав Жадан.
Нагадаємо, Сергій Жадан вступив до лав 13 бригади Національної гвардії України «Хартія». Разом із письменником до лав української армії долучився й один із музикантів гурту «Жадан і собаки» — Євген Турчинов.
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