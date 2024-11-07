Стерненко відреагував на заяви про розшук, назвавши це можливою спробою перешкодити його проєктам для армії. Він заявив, що дізнався про свій начебто розшук не від правоохоронців, а через проросійські ЗМІ «Страна» та Russia Today.

Про це повідомив Сергій Стерненко на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, Приморський центр комплектації нібито направив відповідний документ до поліції, яка замість того, щоб поінформувати його особисто, дозволила цю інформацію потрапити до російських медіа.

Стерненко зазначив, що в базі «Резерв+» даних про його розшук немає, а повістка була надіслана за старою адресою в Одесі, де він не живе вже шість років. Ще в травні активіст оновив адресу на київську, але жодних повідомлень за новою адресою не надходило.

“Виникають підстави вважати, що це може бути „привіт“ від армійської системи за критику та заклики до реформи, якої вимагають наші військові”, – заявив він.

Також Стерненко не виключає, що це пов’язано з його проєктами для підтримки війська, зокрема постачанням дронів, які вже завдали значних збитків ворогові.

“Сам факт зливу інформації через російські медіа та агентуру — це показовий момент. Палитесь, панове”, – додав він.

Активіст запевнив, що з’ясує обставини ситуації, але продовжуватиме працювати над проєктами для підтримки армії.