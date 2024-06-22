Письменник Сергій Жадан, який долучився до лав 13 бригади Нацгвардії "Хартія" та активно виставляв фото, як проходить військові навчання, був помічений у закладі «7-й склад» у Харкові.

Відповідне фото на своій сторінці у соцмережі у X (Twitter) виставила користувачка з ніком @lbgtrova.

Як зазначає авторка допису, у закладі відбувалася подія, присвячена Дню музики у Харкові, на якій “сиділи військові, волонтери, і журналісти, які прийшли послухати концерт”.

Сергій Жадан, письменник, перекладач та фронтмен гуртів “Жадан і Собаки” та “Лінія Маннергейма” з початку російсько-української війни надає волонтерську допомогу ЗСУ. Заснував благодійний фонд, який підтримує освітні та культурні ініціативи.

Нагадаємо, про те, що Сергій Жадан має намір мобілізуватися до лав бригади Національної гвардії України «Хартія», повідомили ще наприкінці березня в сюжеті в ефірі телемарафону «Єдині новини». Тоді журналістка Марія Малевська розповіла, що письменник зізнався їй при відвідинах бригади «Хартія» у Серебрянському лісі, що він та один із його музикантів підуть до лав війська.

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